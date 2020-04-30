''Marketler ve bakkallar bugün saat kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?'' sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.İçişleri Bakanlığınca, 1-2-3 Mayıs'ta saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak 30 Nisan 2020 saat 24.00 itibari ile başlayacak. 3 Mayıs 2020 saat 24.00 itibari ile sona erecek. Sokağa çıkma yasağına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar marketler açık mı, kapalı mı olacak merak ediyor. 3 gün sürecek yasak kapsamında ''Bugün marketler saat kaça kadar açık? 1-2-3 Mayıs'ta marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?'' soruları en çok merak edilenlerin başında geldi.

Bugün marketler saat kaça kadar açık?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugün market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. 1 Mayıs'ta marketler saat 14.00'te kapanacak.

Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

1-2-3 Mayıs'ta marketler ve bakkallar açık mı?

1 Mayıs'ta marketler 09.00-14.00 saatleri arasında açık olacak.

2 ve 3 Mayıs tarihlerinde de tamamen kapalı olacak.

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?

Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs dahil bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Alınan karar kapsamında 1 Mayıs 2020 Cuma günü A101, BİM, ŞOK, Migros 09.00/14.00 saatleri arası açık olacak. 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde de tamamen kapalı olacak.