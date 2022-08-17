Mark van Bommel: Başakşehir, kolay bir takım değil

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, yarın sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel açıklamalarda bulundu. Mark van Bommel, zor bir maç oynayacaklarını belirterek, "Oldukça önemli bir maç. İyi hazırlandık. Kimseyi küçümsemiyoruz. Başakşehir, kolay bir takım değil. Oldukça zor bir maç olacak, iyi bir sonuç almaya çalışacağız" diye konuştu.

"FREY İLE KONUŞTUM, BANA İPUÇLARI VERDİ"

Daha önce Fenerbahçe forması giyen Michael Frey ile maç öncesi konuştuğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Türkiye, futbol aşığı bir ülke. Taraftarları coşkulu. Hayata dair de konuştum kendisiyle. İyi ipuçları da verdi sadece hayata dair değil maça dair de görüşlerini belirtti" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN BİZİM PERFORMANSIMIZ"

Yarınki maçta oluşacak atmosferin kendileri için önemli olmadığını belirten van Bommel, "3 bin bilet satıldığını bilmiyordum. Bizim için bir şey değiştirmiyor. Sezonun en önemli maçı. Yüksek atmosferde oynayacağız. 3 bin taraftar ya da 10 bin fark etmez. Biz her zaman yaptığımız şeyi yapmak durumundayız. Önemli olan bizim performansımız o yüzden en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan tecrübeli teknik adam, yarınki maç öncesinde Vincent Janssen'in cezasından dolayı Viktor Fischer ve Anthony Valencia'nın da sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyeceğini belirtti.

DHA

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