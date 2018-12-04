Mark Hughes tarihe geçti

İngiltere Premier Lig’de bu sezon 14 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alan Southampton’un menaceri Mark Huges, tarihe geçti!

Son olarak Manchester United’la 2- 2 biten maçın ardından görevine son verilen Galli çalıştırıcı, Ocak 2018’de Stoke City’den kovulduktan 2 ay sonra Mart ortasında başına geçtiği Southampton’un kümede kalmasını sağlamıştı. Premier Lig’de 1 senede 2 ayrı takımdan kovulan ilk isim olan Hughes’in yerine Sanchez Flores, David Moyes ve Ralph Hasenhuttl’un isimleri geçiyor.