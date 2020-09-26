Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'ye konuk olan Gaziantep FK, son dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, öne geçtikleri müsabakada 2-1 geriye düştüklerini, son dakikadaki penaltı golüyle de 1 puan aldıklarını aktardı.

'Bunu anlayamıyorum'

Zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını vurgulayan Sumudica, "Her iki takım da kazanabilirdi. 1 puanla ayrılıyoruz. Oyuncularım sürekli geriye düştükten sonra hücuma çıkıyor, baskı kuruyor. Bunu anlayamıyorum." açıklamasında bulundu.