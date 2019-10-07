Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Rumen golcü Florin Andone, Sarı Kırmızılılar'da çıktığı 3 resmi karşılaşmada da gol atma başarısı gösterememişti. Son olarak Gençlerbirliği'yle oynanan mücadeleye de ilk 11'de başlamasına rağmen siftah yapamayan 26 yaşındaki santrforla ilgili vatandaşı Marius Sumudica'dan çok konuşulacak bir yorum geldi.

Ülkesi Romanya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gaziantep FK Teknik Direktörü, yıldız ismin durumuyla ilgili bir soruya "Andone'nin ilk 11'de oynaması çok zor. Özellikle Galatasaray'ın 10 puan topladığını ve bizim 1 puan altımızda olduğunu düşünürsek işler onun için daha güçleşecek. Hele ki takımdaki forma rekabeti nedeniyle şans bulması düşük bir ihtimal." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray gibi bir takımda kimse sizi beklemez. Bu yüzden sahaya çıktığınızda gol atmak zorundasınız." diyen 48 yaşındaki hoca, sözlerini "Andone, sahaya ruhunu koyan çok iyi bir futbolcu. Ancak o, bir skorer değil." cümleleriyle tamamladı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler