Ülkemizde daha önce Kayserispor'u çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab Riyad ile yollarını ayırmasının ardından Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Adı, bir süredir Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep ile birlikte anılan 48 yaşındaki hoca, ülkesinde katıldığı bir televizyon kanalında şu ana dek en makul teklifi Türkiye'den aldığını söyledi.

Digi Sport'a açıklamalarda bulunan Sumudica, eski takımı Astra Giurgiu ile de görüştüğünü doğrularken "Bunu saklamıyorum ama akla en yatkın ihtimal Türkiye'ye gitmek gibi görünüyor. Zira Türk takımlarından son derece cazip teklifler aldım. Muhtemelen İstanbul'a gidip bazı görüşmeler gerçekleştireceğim. Astra, benim için Romanya'nın en iyi takımı. Fakat Craiova'yı da çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler