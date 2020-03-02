Marius Sumudica: Takım güzel top oynuyor ama ben gol atamam

Süper Lig’in 24. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Medipol Başakşehir’e 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Başakşehir maçında çok fırsat yakaladıklarını ifade ederek, “Ama bu fırsatları değerlendiremedik. Rakibimiz bugün kaliteli oyunculara sahipti, uzaktan bulduğu şutlarla golleri buldu. Kaliteli oyuncularla bunları değerlendirdiler. Atamazsanız futbolda yersiniz. İyi olduğumuzu düşünüyorum. İlk yarı çok iyi oynadık. Rakibimizi bunalttık rakip ve oyunculardan bazı oyuncular benle konuştu maçtan sonra. İlk yarı golü bulsaydınız maçı koparabilirdiniz dediler. Futbolda gol atmanız gerekiyor. Atamazsanız puan alamazsınız. Ben de saha içine giremiyorum müdahale için. Ben oyuncuları hazırlamakla görevliyim. Bence bu takım güzel bir futbol oynuyor ama ben gol atamam. Defans oyuncusu hata yaptığında telafisi yok bütün takım acısını çeker. Forvet oyuncusu kaçırdığı zaman oyun devam ediyor” dedi.