Marius Sumudica, sözleşmesinin feshedilmesinden korkuyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın Türkiye'ye dönmesi yönünde talebini ilettiği teknik direktörü Marius Sumudica, Romanya'nın corona virüs salgını önlemleri çerçevesinde belirlediği seyahat kısıtlamaları nedeniyle Türkiye'ye gelemiyor. Sumudica, konuya ilişkin Romanya'dan Digi Sport'a açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye uçuşların yasak olduğu Romanya'dan kendisinin gidemiyor olmasını anlayamadığını belirten Sumudica, "Türkiye'den ayrıldım çünkü yaşlı annem, babam vardı ve onların yanında olmak istedim. Şimdi Türkiye'ye gitmek istiyorum ama izin yok. En azından 6 kişilik özel bir uçakla... Neden gitmemize izin vermediklerini anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep ile olan sözleşmesinin riske girmesinden korktuğunu belirten Rumen teknik adam, "Yaptığım sözleşme nedeniyle takıma dönmek zorundayım. Bu sözleşme bozulursa çok para kaybedeceğim. Sumudica; iyi teknik direktör, güzel teknik direktör ama kalan maçlar için bir teknik direktöre olan ihtiyaçlarının farkındayım" dedi.