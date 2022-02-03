Marius Sumudica: Oyunculara dört aydır maaş ödenmiyor

Süper Lig 'de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, yaptığı açıklamalarla yine gündemde.

Rumen basınında Digisport'a konuşan Marius Sumudica, takımın ekonomik olarak zor günler geçirdiğini dile getirerek, "Oyunculara dört aydır maaş ödenmiyor. Ben ve ekibim üç aydır maaş alamıyoruz. Türkiye'de daha önce böyle bir şey görmedim. Yedi-sekiz oyuncu yazı gönderebilir. Ben de ihtar gönderebilirim, ancak biz teknik ekibin bunu yapacak son kişiler olmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan ile konuyu görüştüğüne de değinen Rumen çalıştırıcı, "Başkanla bir görüşmemiz oldu ve gecikmiş borçların ödenme olasılığını görmüyoruz. Teknik ekiple toplantı yapacağım ve bir karar vereceğiz." dedi.

İddialara cevap

Romanya'ya geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruya ise Sumudica, "Romanya'da olanlardan bahsetmek istemiyorum, ilgili takımların antrenörleri var. Malatya'dayım. Çalışmayı seviyorum, evde oturmayı değil." sözleri ile cevap verdi.



