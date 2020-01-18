Marius Sumudica: Mağlubiyeti hak etmedik
Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica 90 dakikayı değerlendirdi. Özellikle ikinci yarı iyi oynadıklarını belirten Rumen teknik adam "Mağlubiyeti hak etmedik. Çok fazla pozisyon kaçırdık. Elimdeki kadro bu. " şeklinde kısa bir yorumda bulundu.
Sumudica'nın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirme şu şekilde:
Bence özellikle ikinci yarı daha iyi oynayan bizdik. Mağlubiyeti hak etmedik. Çok fazla pozisyon kaçırdık. Elimdeki kadro bu. Oyuncularımı Gençlerbirliği maçına hazırlayacağım.