Marius Sumudica: Mağlubiyeti hak etmedik

Sumudica'nın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirme şu şekilde:

Bence özellikle ikinci yarı daha iyi oynayan bizdik. Mağlubiyeti hak etmedik. Çok fazla pozisyon kaçırdık. Elimdeki kadro bu. Oyuncularımı Gençlerbirliği maçına hazırlayacağım.