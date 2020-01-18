Marius Sumudica: Mağlubiyeti hak etmedik

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica 90 dakikayı değerlendirdi. Özellikle ikinci yarı iyi oynadıklarını belirten Rumen teknik adam "Mağlubiyeti hak etmedik. Çok fazla pozisyon kaçırdık. Elimdeki kadro bu. " şeklinde kısa bir yorumda bulundu.

18 Ocak 2020, Cumartesi 22:21 Son Güncelleme:
- A +
Marius Sumudica: Mağlubiyeti hak etmedik

Sumudica'nın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirme şu şekilde:

Bence özellikle ikinci yarı daha iyi oynayan bizdik. Mağlubiyeti hak etmedik. Çok fazla pozisyon kaçırdık. Elimdeki kadro bu. Oyuncularımı Gençlerbirliği maçına hazırlayacağım. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...