Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Marius Sumudica, ülkesi Romanya'da basın mensuplarına verdiği demeçte transfer etmek istediği oyuncuları açıkladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan 48 yaşındaki teknik adam, Astra Giurgiu'da forma giyen iki eski öğrencisi Junior Morais ve Denis Alibec'i kadrosunda görmek istediğini söylerken şunları söyledi:

"Junior ve Denis istediğim oyuncular arasında ancak bu, yalnızca bana bağlı bir durum değil. Transferlerde büyük ölçüde söz sahibi olsam da kararı yönetim verecek. Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski kaptanı Ayhan Akman da sportif direktör olarak benimle çalışıyor. Dolayısıyla transferde tek yetkili değilim. Bana şampiyonluk kazandıran Denis, Junior gibi Rumen futbolcuları asla unutmayacağım. Onlarla her zaman çalışmak isterim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler