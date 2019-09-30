Marius Sumudica: İlk yarıda attığımız gol neden iptal edildi

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica çok gol kaçırdıklarını ve sahaya inip gol atacak halinin olmadığını belirterek, "Bugün 2 puan kaybettik. Sahada çok iyi bir rakip vardı, çok fırsat harcadık. Takıma çok fazla kenardan baskı yaptım, ama sahaya inip gol atamam. Birazda şansızdık. Burada mutlu olduğum konu buraya gelen rakipler zamana oynuyor. Bu bizim iyi bir takım olduğunu gösteriyor. 48 yaşındayım, 41 yıldır sahadayım ben de insanım, bende hata yapabilirim. Aptal bir insan değilim ilk attığımız gol neden iptal edildi. Sadece bunu öğrenmek istiyorum. Var sistemi neden kullanılmıyor. Toplantıya girene kadar 10 defa o pozisyonu izledim, tertemiz goldü. 7 dakika uzatmada 3 dakika top oynamadılar. 2. sırada olmamız birilerini rahatsız mı ediyor? Bize kimse yardım etmedi. Bu puanı kendi alın terimizle kazandık" ifadelerini kullandı.

İşte açıklamalarından satır başları:

''İlk yarıda attığımız gol neden iptal edildi? 10 defa izledim, anlamadım. Tertemiz golümüzü vermediler. Neden? Herkes yorumculuk yapıyor, biri çıksın ve bana bu golün neden iptal edildiğini söylesin?''

''Ligde tek yabancı teknik direktör benim. Tek sıkıntı benim Romen olmam mı? Sadece attığımız golün neden iptal olduğunu anlamak istiyorum. Biri bana açıklasın. Federasyon güvenini kaybediyor. Ben aptal biri değilim. Futboldan anlıyorum.''