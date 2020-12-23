Marius Sumudica: Hakemler izin vermezse oynayamayız

Süper Lig’in 14. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 4-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik direktör, sahada rakipleri Kasımpaşa’nın yok denecek kadar kötü futbol oynadığını vurgulayarak, “Rakibimize saygı duyuyorum ama bugün sahada tek takım vardı o da Gaziantep. Çok iyi futbol oynadık. Rakibimizi kontrol ettik. Deplasmanda 4 gol atınca mutlu olursunuz. İyi yoldayız. Oyuncularım galibiyeti bugün kutlaralar ama yarından itibaren Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayacağız. 24 puana sahibiz. Kimsenin böyle bir beklentisi yoktu. Hiçbir şey bitmiş değil, hiçbir şeyi kazanmış da değiliz” şeklinde konuştu.

"Hakemlerin benim hakkımda önyargıları var”

Müsabakada gördüğü sarı kartın sorulması üzerine Marius Sumudica, şu ifadelere yer verdi:

"Sarı kart yiyebilirim ama takım iyi oynuyor. Maçın 56. dakikasında sarı kart tamamen gereksiz neden yediğimizi bile söylemdiler. Çok gereksiz hak edilmemiş bir kart. Bunun için üzgünüm. Benim hakkımda bir önyargı var. Sürekli kartlar bana çıkıyor. Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır beni uyardı. Bazı hakemlerin gelip beni kartla cezalandırmaları üzüyor. Ne dediğimi sormuyorlar bile. Ben oyuncularımı uyarıyorum onlar gelip bana kart gösteriyorlar. Bu bir rutin oldu. Her zaman Sumudica'ya sarı kart gösteriyorlar."

"Hakemler oynamamıza izin vermezse oynayamayız"

Sumudica, müsabakanın hakemi Koray Gençerler'in maçın ilk bölümünde 10 dakika içinde 3 futbolcusuna sarı kart göstermesiyle ilgili olarak ise, "Bunun dışında hakem 10 dakika içinde 3 oyuncuya sarı kart gösterdi. Rakip çok sertti ama onlara kart göstermedi. Güray ile Tosca ilk faullerinde sarı kart gördü. BU şekilde oynamamıza izin verilmezse oynayamayız. Penaltı pozisyonunda kalecileri penaltı yaptı sarı kart bile göstermedi ve son adamdı" açıklamasını yaptı.

İHA