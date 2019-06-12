Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in Rumen teknik adam Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına vardığı konuşuluyordu. 48 yaşındaki başarılı hoca da ülkesinde yaptığı açıklamada Türk takımlarından cazip teklifler aldığını belirterek "Benim için akla en yatkın seçenek, Türkiye'ye gitmek gibi görünüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkemizde daha önce Kayserispor'u da çalıştıran Sumudica, bugün kendisine ait Instagram hesabından yaptığı güncellemeyle yeni takımını resmen duyurdu. Profil bilgilerine "Head coac-Gaziantep FK" (Gaziantep FK'de başantrenör) ifadesini ekleyen Rumen antrenör, böylece Gazişehir'in başına geçtiğini ilan etmiş oldu. Kulübün konuyla ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler