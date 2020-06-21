Marius Sumudica'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Ona göre hazırlanmıştık. 3-1'den maçı çevirmek hiç kolay değil. Galatasaray gibi bir rakibi zaman geçirecek duruma soktuk. Oyuncularıma sonuna kadar güvendim ve onlar da benim bu güvenimi boşa çıkarmadılar.



