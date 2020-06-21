Marius Sumudica: Galatasaray'ı zaman geçirecek duruma soktuk

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, 3-3 biten Galatasaray mücadelesini değerlendirdi. Takımına sürekli güvendiğini belirten Rumen teknik adam, "Galatasaray gibi bir rakibi zaman geçirecek duruma soktuk. Oyuncularıma sonuna kadar güvendim ve onlar da benim bu güvenimi boşa çıkarmadılar. " dedi.

21 Haziran 2020, Pazar 23:40 Son Güncelleme:
- A +
Marius Sumudica: Galatasaray'ı zaman geçirecek duruma soktuk

Marius Sumudica'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Ona göre hazırlanmıştık. 3-1'den maçı çevirmek hiç kolay değil. Galatasaray gibi bir rakibi zaman geçirecek duruma soktuk. Oyuncularıma sonuna kadar güvendim ve onlar da benim bu güvenimi boşa çıkarmadılar.

İlgili Haberler
Fatih Terim isyan etti: Cüneyt Bey içeride bunu seyrediyor!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...