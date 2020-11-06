Marius Sumudica, Beşiktaş taraftarını çıldırttı! 'Sus' işareti...

Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu. Ligde son 2 maçını kazanan Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında da serisini sürdüremedi. 71. dakikada hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gören Marius Sumudica, 90+8'de Kenan Özer'in skoru belirleyen golü atmasının ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Rumen teknik adamın Beşiktaşlı yöneticilerin olduğu yere bakıp 'Sus' işareti yapması ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Beşiktaş taraftarı, Sumudica'yı eleştiren binlerce tweet attı.

Kartal hareketi yapmasıyla gündem olan Sumudica, maçın ardından, “Yapmış olduğum 'Kartal' hareketi'nin Beşiktaş'ın sembolü olduğunu maçtan sonra öğrendim” diye konuştu.

Trabzonspor maçının ardından göbek atmıştı

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Gaziantep Futbol Kulübü, son dakikada bulduğu golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Maçın uzatma anlarında kırmızı kart gören Gaziantep'in hocası Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından 'Antep'in Hamamları' şarkısı eşliğinde sahada göbek atmıştı.

Trabzonspor' karşı alınan beraberlik sonrası Kalyon Stadı'nda çalan 'Antep'in Hamamları' şarkısı sonrası kendinden geçen Sumudica, bir süre dans etmişti.