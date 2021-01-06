Beşiktaş son dakika transfer haberi... Beşiktaş'ın devre arasında Vincent Aboubakar ile birlikte gol yollarındaki etkiyi iki katına çıkarmak için Mario Mandzukic'i yeniden listeye aldığı gelen haberler arasındaydı. Teknik patron Sergen Yalçın, 6-0 galip geldikleri Çaykur Rizespor maçının ardından taraftarı heyecanlandıracak bir açıklama yaptı ve "Mario Mandzukic'le ilgileniyoruz. Şartlar uygun olursa, transfer olabilir." dedi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş taraftarı, Mandzukic'in kariyerini araştırmaya başladı. Mario Mandzukic kimdir, kaç yaşında? Mario Mandzukic nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları haberimizde.

Mario Mandzukic kimdir, kaç yaşında?

Mario Mandzukic, 21 Mayıs 1986 yılında Hırvatistan'ın altıncı büyük şehri Slavonski Brod'da dünyaya geldi. Alt yaş gruplarında yeteneği fark edilen Hırvat isim, NK Marsonia Slavonski Brod, NK Zeljeznicar Slavonski Brod, NK Zagreb formalarını giydikten sonra 2007 yılında ülkenin en köklü ekiplerinden Dinamo Zagreb'e 1.5 milyon euro bedelle transfer oldu. Burada 3 sezon geçiren forvet oyuncusu, 80 maçta rakip filelere 39 gol bırakınca Bundesliga ekibi Wolfsburg'un yolunu tuttu.

Bonservisi elinde olan ve ülkesi Hırvatistan'da antrenörüyle bireysel çalışmalarını sürdüren Mandzukic'in fizik gücünün yerinde olduğu öğrenildi.

İlk durak Wolfsburg

Wolfsburg'un bu transfer için kasasından 7 milyon euro çıktı. Alman ekibinde geçirdiği 2 sezonda 57 maça çıkan ve 20 gol atan, yıldızını parlatan Mandzukic, 2012 Temmuz'da dünya devi Bayern Münih'e 13 milyon euro karşılığında katıldı.

Önce Bayern Münih, ardından Atletico Madrid

Wolfsburg'ta olduğu gibi Bayern Münih'te de 2 sezon geçiren Hırvat yıldız, çıktığı 89 maçta 47 attı. Bavyera temsilcisinde geçirdiği 2 senede 8 kupa kazanan Mario, 2014 yılında 22 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'in yolunu tuttu.

Hırvatistan A Milli Takım formasını 89 kez giyen Mandzukic, 33 gol atmayı başardı.

Juventus'ta zirve yaptı

La Liga'da sadece 1 sezon kalan yıldız futbolcu, 43 maçta 20 gollük bir performans sergiledi ve 2015 yılında 19 milyon euro karşılığında Juventus'a katıldı. Çizme ekibindeki ilk sezonunda 35, ikinci sezonunda 49, üçüncü sezonunda 42, dördüncü sezonunda 33 maça çıkan tecrübeli isim, rakip filelere 33 gol bıraktı.

Mandzukic'in 2016/2017 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e attığı röveşata golü futbolseverler tarafından büyük beğeni toplamıştı.

İtalyan ekibinde geçirdiği 5 yılın ardından bonservisini eline alan Mario, Ocak 2020'de Katar'a yelken açmış ve Al-Duhail'e transfer oldu. Al-Duhail'de sadece 7 maça çıkan ve 1 gol atabilen 34 yaşındaki oyuncu, Temmuz ayında takımdan ayrıldı.

Yaz transfer döneminde hiçbir takımla anlaşamayan Mandzukic'in güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.

Kupa koleksiyoneri

Hırvatistan'da 2012 ve 2013 yıllarında yılın futbolcusu seçilen Mario Mandzukic, 2012 Avrupa Şampiyonası'nda attığı 3 golle gol kralı olmuştu. Yıldız oyuncu, Dinamo Zagreb ile 2 Hırvatistan Kupası, 3 Hırvatistan Ligi, Bayern Münih ile 1 Almanya Süper Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Juventus ile 2 İtalya Süper Kupası, 3 İtalya Kupası, 4 Serie A Şampiyonluğu, Bayern Münih ile 2 Almanya Kupası, 2 Bundesliga, 1 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, Atletico Madrid'le ise 1 İspanya Süper Kupası zaferi yaşadı.

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