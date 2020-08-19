Galatasaray'ın geçen sezon Premier Lig ekibi Southamptan'dan kiraladığı ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren Mario Lemina, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Son günlerde transfer piyasasında adı Beşiktaş ile anılan Lemina, sert ifadeler kullandı

Gabonlu orta saha, sosyal medya hesabından ''Üzgünüm beyler, ne dediklerini bilmiyorum. Her şey yalan ve bu benim suçum değil. Asla yalan söylemedim, herkese saygı gösterdim ama bu tek taraflı oldu. Sonunda her şeyi açıklayacağım. Aptal değilim, ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum'' sözlerini kullandı.