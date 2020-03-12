Mario Lemina: Üst seviyede bir Galatasaray ortaya çıktı

Sarı-Kırmızılı ekibin Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Lemina, “Açıkçası biz her zaman olduğu gibi çalışmalarımıza devam ettik. Yaptığımız hazırlıklar aynı şekilde devam ediyor. Bizim için önemli bir maç olacak. Şu anda yüzde 100 olmak için önümüzde bir hafta var. Ben de bütün hafta boyuncu sıkı bir şekilde çalışacağım. Formamı alıp geri döneceğim. Yüzde 100’ümü sahada vereceğim” diye konuştu.

Sezonun ikinci yarısında daha farklı bir takım olduklarının altını çizen Lemina, şöyle devam etti:

‘Burada çok mutluyum’

“2. yarıdan itibaren farklı bir Galatasaray var. Üst seviyede bir Galatasaray ortaya çıktı. Bunun nedeni de beraber oynadıkça otomatikliğin yerleşmesi. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve bunu da sahaya yansıtıyoruz diye düşünüyorum. Baktığınız zaman da farklı bir Galatasaray ortaya çıktı. Ben kendi adıma konuşursam Galatasaray’da çok mutluyum. Ancak sezon sonu bakıp ne olacağını o zaman göreceğiz.”