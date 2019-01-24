Bild'e konuşan 33 yaşındaki hücum oyuncusu, o dönem Van Gaal'le yaşadığı ilişkiden bahsederken bazı itiraflarda bulundu.

"Kariyerimin en büyük zaferi"

2009 yılında Alman Bundesliga ekibi Stuttgart'tan Bayern Münih'e transfer olan Mario Gomez, "Bayern'deki ilk sezonumda Louis Van Gaal beni takımdan göndermek istemişti. Beni takımdaki forvet rotasyonunu en sonuna koymuştu. Ancak aylar sonra takımda gösterdiğim performanslardan dolayı Louis Van Gaal bana geldi ve o yüz ifadesiyle 'Sen benim bir numaralı forvetimsin' demişti. O an benim kişisel kariyerimin en büyük zaferiydi." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş dönemi

2015 yazında Fiorentina'dan 1 senelik kiralık olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın yolunu tutan Alman forvet, Beşiktaş'ta çok etkili bir sezonu geride bırakmış ve taraftarın sevgilisi hâline dönüşmüştü.

O dönemle ilgili konuşan Mario Gomez, "Almanya'dan ayrılıp Fiorentina'ya gitmesem kariyerimin en güzel sezonlarından biri olan Türkiye'deki sezonumu yaşayamazdım. Bu benim kaderimdi." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'la o sezon çıktığı 33 lig maçında 26 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan Mario Gomez ayrıca Süper Lig şampiyonluğu da yaşamıştı. Sezon sonunda ise Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi bittikten sonra Fiorentina'ya geri dönmüştü. (Ajansspor)