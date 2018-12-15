Mario Gomez Stuttgart'a hayat verdi

Bundesliga'nın 15. haftasında Stuttgart evinde Herta Berlin'i 2-1 yendi. Stuttgart'ın gollerini Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez attı.

15 Aralık 2018, Cumartesi 19:34
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Mario Gomez Stuttgart'a hayat verdi

İlk yarıyı konuk ekip 38. dakikada Maximilian Mittelstadt'ın golüyle 1-0 önde kapattı. 

Stuttgart'a 3 puanı karşılaşmanın ikinci yarısında eski Beşiktaşlı Mario Gomez 64. ve 76. dakikalarda attığı gollerle getirdi.

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