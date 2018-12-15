İlk yarıyı konuk ekip 38. dakikada Maximilian Mittelstadt'ın golüyle 1-0 önde kapattı.
Stuttgart'a 3 puanı karşılaşmanın ikinci yarısında eski Beşiktaşlı Mario Gomez 64. ve 76. dakikalarda attığı gollerle getirdi.
İlk yarıyı konuk ekip 38. dakikada Maximilian Mittelstadt'ın golüyle 1-0 önde kapattı.
Stuttgart'a 3 puanı karşılaşmanın ikinci yarısında eski Beşiktaşlı Mario Gomez 64. ve 76. dakikalarda attığı gollerle getirdi.
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