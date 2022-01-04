Mario Gavranovic: En iyi performansı göstermeye çalışacağız

Kayserispor'un bugün Altay maçı için gerçekleştirdiği antrenman öncesi açıklama yapan Mario Gavranovic, "Umarım takım olarak az sakatlık yaşarız ve çok daha iyi bir ikinci yarı performansı ortaya koyarız" dedi.

Sarı Kırmızılı takımın sezonun ilk yarısında oynadığı 10 lig maçında 6 gol 3 asist yapan İsviçreli forveti, "Geldiğim dönemde sakatlıklar yaşadım. Kolay değildi, hayal kırıklığına uğradım. Sonra yavaş yavaş ritmimi yakaladım. Goller ve asistlerle takımıma katkı sağlamaya başladım. Umarım takım olarak az sakatlık yaşarız ve çok daha iyi bir ikinci yarı performansı ortaya koyarız. Hafta sonu oynayacağımız Altay maçı bizim için önemli. Bu maçı kazanmak için de elimizden geleni yapacağız. En iyi performansı göstermeye çalışacağız. Sezonun ilk yarısındaki maçı kaybetmiştik, iyi oynayamamıştık. O maçın üzerinden 6 ay geçti. Takım olarak birbirimizi çok daha iyi tanıdık. Bizim için evimizde oynadığımız her maç önemli o nedenle bu maçı da kazanmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.





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