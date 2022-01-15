Galatasaray 'da her geçen gün yeni bir sıcak gelişme yaşanıyor. Ligdeki kötü gidişat sonrası Fatih Terim ile yolları ayıran ve takımı Domenec Torrent'e emanet eden Galatasaray'dan Sportif Direktör hamlesi geldi. 7 Aralık 2021'de göreve gelen Fatih İbradi sonrası arayışa geçen Sarı Kırmızılı ekip yönetimi, Mario Branco ile anlaşma sağladı. Galatasaray Kulübü, yeni bir oluşuma giderken yaşanan son dakika gelişmesi sonrası Sarı Kırmızılılar'da taraftarlar, Mario Branco kimdir, nereli? Sportif Direktör Mario Branco kaç yaşında ve hangi takımlarda çalıştı? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

Mario Branco kimdir, nereli? Sportif Direktör Mario Branco kaç yaşında ve hangi takımlarda çalıştı?

Tam adı Mario Jorge dos Santos Branco olan Portekizli futbol adamı, 6 Kasım 1976 yılında Porto'da dünyaya geldi. UEFA B Lisans sahibi olan ve Mario Branco ismiyle bilinen Portekizli, kariyerine scout olarak başladı.

Branco; Pontevedra, Krakow, Lubin ve Steaua Bükreş'te scout ekibinin başında yer aldı, ilerleyen süreçte Leixoes, Ploiesti, Estoril, Hajduk, PAOK ve Famalicao'da ise sportif direktör olarak görev yaptı.

Blanco'nun görev aldığı 2016-2018 yılları arasında Hajduk dikkat çeken bir performans sergilemiş, Zeljko Kopic yönetimindeki takım şampiyoluğun kıyısından dönmüştü. Portekizli futbol adamının 34 yıl sonra PAOK'un gelen şampiyonluğunda arka plandaki isim olması da gözlerden kaçmıyor.

Estoril, 2. Lig'den 1. Lig'e çıktıktan sonra Estroil'de göreve başlayan tecrübeli isim, Marco Silva ile beraber ilk sezonlarında ilk kez yer aldıkları ligde 5. olup Avrupa hakkı elde etmişlerdi, elemeleri geçip gruplara kalmışlardı.

Blanco'nun görev aldığı 2016-2018 yılları arasında Hajduk dikkat çeken bir performans sergilemiş, Zeljko Kopic yönetimindeki takım şampiyoluğun kıyısından dönmüştü. Portekizli futbol adamının 34 yıl sonra PAOK'un gelen şampiyonluğunda arka plandaki isim olması da gözlerden kaçmıyor.

Mario Branco, iddialara göre vatandaşı Jose Mourinho'nun önerisiyle İngiliz devi Manchester United'ın 2019 yılında sportif direktörlük görevi için adayların birisi olmuştu. Blanco'nun ismi 2020'de ise Serie A ekibi Roma ile anılmıştı.