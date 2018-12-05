Fransa Ligue 1'de 16. hafta mücadelesinde dğn gece Nice, kendi sahasında Angers'yi ağırladı.
İki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı mücadele 0-0 sona ererken 65. dakikada oyundan çıkan İtalyan forvet Mario Balotelli, kendi taraftarınca ıslıklandı.
Balotelli, yerini 19 yaşındaki Kamerunlu forvet Ignatius Ganago'ya bıraktı.
90+3'te ise Angers kalecisi Butelle ceza alanı dışında topa bilerek elle müdahale etmesinden ötürü ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Angers'de maçın son anlarında kaleye orta saha oyuncusu Baptiste Santamaria geçmek zorunda kaldı.
Bu skorun ardından Nice 25, Angers ise 18 puana yükseldi.