Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu

İtalyan golcü Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu. Balotelli, Marsilya ile anlaştı.

22 Ocak 2019, Salı 20:41
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Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu

Sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Mario Balotelli'ye Sassuolo ve West Ham United transfer teklifinde bulunmuştu. Ancak golcü futbolcu Fransa'da kalmayı tercih etti.

Fransa basınında çıkan haberlere göre; Mario Balotelli, yarın Marsilya için sağlık kontrollerinden geçecek. Balotelli, Nice'te kazandığı paradan daha fazla para da kazanacak.

Nice Teknik Direktörü Patrick Vieria, Balotelli'den kendisine takım bulmasını istemişti.

Balotelli'nin sözleşmesi haziran ayında sona erecekti.

Yıldız futbolcu ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.

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