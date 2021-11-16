Kuzey İrlanda ile golsüz berabere kalarak Dünya Kupası biletini elinden kaçıran ve Play-Off'ta mücadele edecek olan son Avrupa Şampiyonu İtalya hakkında Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah açıklamalarda bulundu. Barwuah, İtalya için en iyi seçeneklerden birinin Balotelli olduğunun altını çizdi.

Notizie'ye konuşan Enock Barwuah, İtalya'nın hücumda çok fazla seçeneğini olmadığını belirterek, "Fransa gibi değiliz Karim Benzema, Kylian Mbappe ve Olivier Giroud gibi oyuncularımız yok. İtalya'ya tüm saygımla, hücumda böyle bir seçim şansımız yok. Bu yüzden Balotelli gibi biri, görmezden gelinemez." ifadelerinde bulundu.

Barwuah, Balotelli'nin İtalya için ideal bir seçim olacağının altını çizerek, "Mario'nun nasıl çağrılmadığını anlamıyorum. Mario söz konusu olduğunda, insanların onun sahada ne yaptığına değil, saha dışında ne yaptığına bakmaları hayal kırıklığı yaratıyor. O asla Immobile ve Andrea Belotti'nin yaptığını yapamayacak, ancak başka özellikleri var ve bir anda gol atabiliyor. Gol atmak için mücadele eden bir takım için ideal olurdu." sözlerini sarf etti.

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