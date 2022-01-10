Süper Lig 'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Koronavirüs testi pozitif çıktığı için Adana Demirspor kadrosunda yer almayan yıldız futbolcu Mario Balotelli, Fenerbahçe'nin 27. dakikada kazandığı penaltıya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Mario Balotelli, paylaşımında, "Bu nasıl penaltı, lütfen biri bana anlatsın!" ifadelerini kullandı.

Balotelli'nin paylaşımı şu şekilde:



