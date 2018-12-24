Nice'le olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Mario Balotelli'nin adı son dönemlerde golcü sıkıntısı yaşayan Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

Hakkındaki transfer spekülasyonları iyiden iyiye artmaya başlayan 28 yaşındaki santrfor, Fransa'da yayın yapan Canal Plus'e çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Futbolda ırkçılık temalı "Ben maymun değilim" belgeseli için Samuel Eto'o ve Patrick Vieira gibi isimlerle kameraların karşısına geçen Balo, kendisine maymun benzetmesi yapanlara çok sert bir göndermede bulundu.

"Maymunlarla hiçbir sorunum yok diyen." yıldız futbolcu, "Sizi %100 temin ederim ki maymunlar, ırkçılardan çok daha zeki." ifadeleriyle gündem yarattı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler