Mario Balotelli’den mangal başı fotoğrafı

Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)- Adana Demirspor’un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, sosyal medya hesabından bir taraftarın hazırladığı mangal başı fotoğrafı paylaştı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un yıldız forveti Mario Balotelli, sosyal medya hesabından bir taraftarın hazırladığı mangal başındaki fotoğrafını kulüp başkanı Murat Sancak’ı etiketleyerek paylaştı. Demirspor taraftarlarının gönlünü fetheden bu paylaşımın ardından yüzlerce taraftar, ‘kente çabuk ayak uydurdu’ yorumu yaptı.

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