Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un dünyaca yıldızı Mario Balotelli, kariyeri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

The Athletic'te yer alan habere göre eski futbolcu Nedum Onuoha ile röportaj yapan Mario Balotelli hedeflerinin ne olduğu sorusuna, "Tek hedefim milli takıma gidip İtalya'yı Dünya Kupası'na götürmek ve Adana ile Türkiye Süper Lig'inde ilk üçe girmeye çalışmak. Kolay olmadığını biliyorum ama muhtemelen şu anda aklıma gelen iki hedef bunlar, en önemli şey bu." sözleri ile cevap verdi.

"Sadece milli takıma geri dönmek istiyorum"

Milli takıma geri dönmek istediğini belirten golcü isim, "Sadece milli takıma geri dönmek istiyorum. Monza ve Brescia'da son iki yıl benim için çok kolay değildi. Benim de bazı sakatlıklarım oldu. Bana göre normal olan milli takımda olmak olmalı. Normal olmayan şey benim olmadığım zamandır. Açıkçası, Mart ayında milli takımda olmak için çalışıyorum ve umarım beni seçerler." dedi.

En büyük hatası Manchester City'den ayrılmak

Kariyerindeki en büyük hatasının Manchester City'den ayrılmak olduğunu da söyleyen İtalyan yıldız, "Ayrıldıktan sonra bir buçuk yıl Milano'da çok iyi oynadım ama sonrasında bazı sorunlar yaşadım. Ve artık yaşlandığıma göre, o zaman City'den ayrılmamam gerektiğini biliyorum. Bunca yıldır City'nin geliştiğini gördük. Sergio Agüero gibi orada uzun süre kalabilirdim. City'deyken muhtemelen bir Ballon d'Or kazanabilirdim, bundan eminim. Ama biliyorsun..." ifadelerini kullandı.

Messi ve Cristiano Ronaldo'yu kıskanacak hiçbir şeyim yok

Kendisini futbolda yetenek olarak Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile de karşılaştıran Balotelli, "Kalitemin bu insanlarla aynı seviyede olduğundan yüzde yüz eminim ama ben... Bazı fırsatları kaçırdım, anlıyor musun? Bugünlerde Ronaldo kadar iyi olduğumu söyleyemem çünkü Ronaldo Ballons d'Or kazandı? Beş? Kendinizi Messi ve Ronaldo ile kıyaslayamazsınız, kimse yapamaz. Ama sadece kaliteden, futbol kalitesinden bahsediyorsak, dürüst olmak gerekirse onları kıskanacak hiçbir şeyim yok." sözlerini sarf etti.



