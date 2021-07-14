Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın çok eğlenceli biri olduğunu ifade eden Balotelli, “Gerçekten çok sevdim kendisini. Başkanımız gerçekten çok açık ve net bir insan. Ben de menajerim de böyle biri, öyle olunca da konuştuk ve çok kısa sürede sonuca ulaştırdık” dedi.

“TÜRKİYE’DEN GELEN BİR TEKLİFE İLK DEFA BAKMAYI KABUL ETTİM”

Türkiye’den gelen bir teklife ilk defa bakmayı kabul ettiğini dile getiren 30 yaşındaki golcü, Adana Demirspor ile ilgili olarak ise “Takımımızda aslında süper yıldızlar yok ama çok iyi bir hava oluşturdular. Şu an için elde ettikleri başarının farkında değiller. Yıllar geçtikçe ne kadar büyük bir başarı elde ettiklerinin farkına varacaklar” şeklinde konuştu.

“FENERBAHÇE’DE SADECE MESUT ÖZİL’İN OYNADIĞINI BİLİYORUM”

Süper Lig ’in ilk haftasında Fenerbahçe ’yi konuk edeceklerinin hatırlatılmasın üzerine Balotelli, “Daha yeni geldim, antrenmana bile çıkmadım. Fenerbahçe ile ilgili; sadece Mesut Özil’in oynadığını biliyorum” karşılığını verdi.

“ÇOK GOL ATAMAZSAM BELHANDA’NIN SUÇUDUR!”

Yıldız oyuncu, Belhanda ile aynı takımda oynayacak olmaları hakkında ise “Belhanda gerçekten çok iyi bir futbolcu. Çok gol atamazsam onun suçudur. Bu şaka tabi ki… Kendisi gerçekten çok iyi bir futbolcu. Umarım iyi şeyler başarırız beraber” dedi.

DHA