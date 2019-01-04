Nice'te forma giyen Mario Balotelli, 2018/19 sezonu ara transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Adı son dönemlerde Galatasaray ve Fenerbahçe için de geçen dünyaca ünlü santrforla ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşecek bir haber geldi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, resmi internet sitesinden paylaştığı haberde 28 yaşındaki golcünün Nice ile olan sözleşmesini feshedeceğini duyurdu.

Marzio, Balotelli'nin yeni rotasının ise bir başka Fransız kulübü Olimpik Marsilya olacağını öne sürdü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler