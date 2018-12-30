Mario Balotelli transferinde bomba gelişme!

Nice forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mario Balotelli, golcü arayışındaki takımlar için deyim yerindeyse iştah kabartıyor.

Ara transferde bir forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın da gündemine gelen İtalyan golcüyle ilgili bomba bir gelişme yaşandı.

Takımındaki geleceği belirsizliğini koruyan 28 yaşındaki dünyaca ünlü golcü, Nice'in son antrenmanında yer almadı ve bu durum, oyuncunun devre arasında serbest kalma ihtimalini güçlendirdi.

Patrick Vieira'dan açıklama

Fransız ekibinin teknik patronu Patrick Vieira ise yaptığı açıklamada yıldız ismin antrenmanda yer almamasının bilgileri dahilinde gerçekleştiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Mario'ya geleceğini ve nereye gitmek istediğini düşünmesi için izin verdik. Takımdaki geleceği henüz netlik kazanmadı. Ayrılık için konuşmak için de çok erken.

Süreci oyuncuya duyduğumuz saygı çerçevesinde ilerletmeye çalışıyoruz. Şu an kontratlı futbolcumuz ve ne yapmak istediğine karar verecek olan da kendisi. Kendisine teklifler olacağının farkındayız. Bunları değerlendirmekse ona kalmış. Her iki tarafı da memnun edecek bir karar almaya çalışıyoruz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler