Mario Balotelli transferi resmen açıklandı!

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen dünyaca ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli'nin transferi bugün resmen açıklandı.

Nice ile olan sözleşmesini fesheden 28 yaşındaki İtalyan golcü, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 6 aylığına Olimpik Marsilya'ya bağlayan sözleşmeye imzasını attı.

Marsilya kulübü, Balo'nun transferini sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video aracılığıyla duyururken yıldız santrfor için imza töreni düzenledi. Balotelli, yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek.

Bu sezon yalnızca 758 dakika süre alan ve skor üretemeyen İtalyan oyuncu ile 6 aylığına anlaşan Fransız temsilcisi, bu süre içerisinde yıldız futbolcuya tam 4 milyon Euro (24.1 milyon TL) garanti ücret ödeyecek.

Öte yandan 28 yaşındaki futbolcu 10 gol atarsa 600 bin Euro (3.6 milyon TL) ve performans ile etik hedefleri yerine getirirse de 800 bin Euro (4.8 milyon TL) kazanacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler