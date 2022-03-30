Mario Balotelli sitem etti: Sadece İtalya kaybettiğinde hatırlanıyorum

Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kuzey Makedonya'ya yenilerek Dünya Kupasına' katılamayan İtalya Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılmaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Sky Sport Italia'ya konuşan Balotelli, Eğer İtalya Dünya Kupası'na katılabilseydi kadrosunun bir parçası olabileceğini belirterek, "Sanırım bir şansım vardı ve önemli bir fırsatı kaybettim. İtalya'yı Dünya Kupası'nın dışında görmek çok kötü." sözlerini dile getirdi.

"Sadece İtalya kaybettiğinde hatırlanıyorum"

Yıldız futbolcu, kadroya çağrılmamasına sitem ederek, "Sadece İtalya kaybettiğinde hatırlanıyorum. Şimdi söylemesi kolay çünkü maçtan önce kimse beni düşünmüyordu. Kuzey Makedonya maçını izledim, iyi şanslar yakaladık. Kale önünde oldukça iyiyim. Bu, benimle sahada kazanacağımız anlamına gelmiyor ama gol atmak için iyi bir şansımız vardı." dedi.

"Mancini kalmayı hak ediyor"

İtalya Milli Takımı teknik direktörü Roberto Mancini ile arasındaki ilişkinin nasıl olduğu ile ilgili olarak ise Balotelli, "Onunla henüz konuşmadım ama ona karşı sempatim var.Görevinde kalacağı için mutluyum çünkü zaten Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. İnsanlar hayal kırıklığına uğradı, ancak teknik direktörün başardıklarını unutamayız. İtalya'nın güçlü bir takımı var ama kimse bizden Avrupa şampiyonu olmamızı beklemiyordu. Mancini kalmayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.



