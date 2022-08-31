En son Teknik Direktör Vincenzo Montella ile saha içerisinde tartışma yaşayan yıldız futbolcu Mario Balotelli, Adana Demirspor'a veda etmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Adana Demirspor'dan ayrılmaya karar veren İtalyan golcü, tercihini İsviçre ekibi Sion'dan yana kullandı. Henüz resmi sözleşme imzalanmadı ancak Balotelli'nin kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Montella ile tartıştı

Yıldız golcünün, Süper Lig 'in 4. haftasında Adana Demirspor'un Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella ile tartışma yaşaması gündem olmuştu. Maçın son düdüğünün çalmasının ardından sahaya giren ve bir hayli kızgın olduğu gözlenen İtalyan teknik adam, tecrübeli futbolcunun üzerine yürüyerek tartışma yaşamış, araya giren futbolcular ve Montella'nın yardımcıları olayı büyümeden önlemişti.

Adana'dan ayrıldı iddiası

Geçtiğimiz günlerde Balotelli'nin kız arkadaşıyla birlikte Adana’dan ayrıldığı iddia edilmişti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Balotelli’nin, Adana Havalimanı’ndan özel bir uçağa bindiği görülürken, 32 yaşındaki futbolcu ve Adana Demirspor’un sosyal medya hesaplarından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

3.5 yıl sonra geri dönmüştü

Geçtiğimiz Ocak ayında İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Adana Demirspor'daki performansıyla eski günlerini hatırlatan Mario Balotelli'yi yaklaşık 3.5 yılın ardından 35 kişilik geniş listesinde yer vermişti. Ancak sonrasında Balotelli maçların oynanacağı kadroda kendisine yer bulamamıştı.

Adana Demirspor'da kendisini buldu

Geçtiğimiz sezonun başında Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, 33 maçta görev alırken, 19 gol ve 6 asistlik performansa imza atmıştı. İtalyan yıldızın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.







