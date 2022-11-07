Temmuz 2021'de Adana Demirspor'a transfer olan, Mavi Şimşekler'de geçirdiği 1 sezonda 35 maça çıkan ve 19 gol, 7 asistle oynayan Mario Balotelli, 2022/23 sezonunun başında sürpriz bir şekilde takımdan ayrılma kararı aldı. Adana Demirspor’un başkanı Murat Sancak, yıldız ismin serbest kalma bedelinin 4 milyon Euro olduğu söylemişti. Bu rakamın 800 bin Euro’sunun ise Balotelli’nin kendisine ait olduğunu vurgulamıştı. Ümraniyespor maçının ardından Montella ile tartışan Balotelli, ardından Adana’dan ayrıldı, Sion'a transfer oldu.

Mario Balotelli'nin 2018-2019 Sezonundaki Tüm Golleri

Yaptığı çıkışla İtalya Milli Takımı'na döndü

Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'da sergilediği performans İtalya Millî Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin de dikkatini çekmişti. Tecrübeli teknik adam, Mario Balotelli'yi yaklaşık 3.5 yılın ardından millî takımın 35 kişilik geniş listesine dahil etmişti. Fakat Balotelli, sonrasında oynanan resmî maçların kadrosunda kendine yer bulamamıştı.





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Montella ile tartıştı

Türkiye macerasını büyük olay yaşamadan geride bırakan Balotelli, çalıştığı her iki teknik adamla küçük çaplı krizler geçirmişti. Geçen hafta Montella ile tartışan İtalyan yıldız, ilk hocası Samet Aybaba’ya da oyundan çıkarken tepki göstermişti.

Sergen Yalçın'a beyin mesajı!

Balotelli’nin Türkiye serüveni içerisinde hafızalara kazınan olaylarından biri Beşiktaş maçında attığı golün ardından Sergen Yalçın’a dönüp yaptığı hareket vardı. Yıllar önce kendisi hakkında ‘Beyni yok’ diyen Yalçın’a kafasını göstererek sevinen Balotelli, tepkisini dile getirmişti









3 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma

İsviçre ekibi, yıllık 3 milyon Euro'dan 2025 yılına kadar anlaşma sağladığı Balotelli için Mavi Şimşekler’e 2 milyon 620 Bin Euro ödedi. Paranın geri kalan kısmı İtalyan yıldızın alacaklarına sayıldı, ayrıca kalan kısmını da Balotelli tamamladı. Bu sezon Süper Lig’de 2 maçta 72 dakika sahada kalan golcü oyuncu, yaptığı olay hareketle yeni takımında hedef adam oldu.

Bir anda çılgına döndü

İsviçre Süper Ligi'nin 15. haftasında Basel'e konuk olan Sion'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Balotelli, 63. dakikada yerini Filip Stojilkovic'e bıraktı. Sakatlandığı için oyuna devam edemeyen Balotelli, saha kenarında Basel taraftarının tepkisiyle karşı karşıya kalan İtalyan golcü, bir anda çılgına döndü.

Taraftarlara orta parmağını gösterdi

Basel taraftarlarının bulunduğu bölüme doğru hareketlenerek orta parmağını gösteren Balotelli'nin bu hamlesini hakem görmedi, tecrübeli oyuncu herhangi bir kart görmedi. 90 dakika, 0-0'lık eşitlikle sona ererken 20 puanlı Sion 15., 18 puanlı Basel 7. basamakta haftayı tamamladı. Maça damga vuran isim ise Mario Balotelli oldu.

"Nasıl bir mafya olduğunuzu bilmiyorum"

Sion'da süresiz kadro dışı bırakılan, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan da 1 maç men cezası alan Balotelli, bu karara çok sert bir şekilde tepki gösterdi. İsviçre'de futbol oynamaktan utandığını vurgulayan yıldız oyuncu, "İsviçre Futbol Federasyonu. Nasıl bir mafya olduğunuzu bilmiyorum ama bana inanın ben ve benim gibi futbolcular böylesine adaletsiz, manipüle edilen ve yolsuzlukla dolu bir ligde oynamaktan utanıyor." dedi ve ekledi:









"Herkes işini ciddi bir şekilde yapmak zorunda"

"Burada yolsuzluğun hüküm sürdüğü bir saltanat kurulmuş. Bu ligin utanç verici halini tüm dünya görmeli. Futbol ciddi bir iştir, hakemler de dahil herkes işini ciddi bir şekilde yapmak zorunda. Sahada maruz kaldığım fauller, rakip oyuncuların ve rakip taraftarların hakaretleri sırasında bir şeyler yapılmayacaksa bu işi sürdürmemin bir anlamı yok. Ben bir hata yaptıysam cezasını çekerim. Peki, federasyon hata yapınca? Hakemler hata yapınca? Onlar da cezalarını çekmeli."

Mario Balotelli, saha dışındaki vukuatlarıyla zaman zaman gündemi meşgul eden bir isim. İşte İtalyan golcünün bazı vukuatları:

Mancini ile birbirine girdi

Balotelli, Manchester City'de forma giydiği dönem, teknik direktörü Roberto Mancini’yi birçok kez öfkelendirmişti. Los Angeles Galaxy ile oynanan hazırlık maçında, Balotelli’nin kale ağzında topuğuyla gol atmaya çalışmasına Mancini büyük tepki vermiş, ikili arasında tartışma yaşandı. Disiplinsiz davranışları yüzünden birçok kez dönemin Manchester City teknik direktörü Roberto Mancini tarafından affedilen Balotelli, idmanda bardağı taşırmıştı.

Antrenman sırasında ‘vurdum duymaz’ bir tavır takınan İtalyan futbolcu, takım arkadaşına sert bir müdahalede bulunca, teknik adam Mancini’nin tepesini attırmıştı. Mancini, futbolcusunun üzerine yürüyünce, Balotelli’den de karşılık gecikmedi... İkili arasında çıkan sürtüşmeyi, diğer futbolcular ayırdı.









Mourinho'nun uyarısını dinlemedi

Inter’de oynarken Şampiyonlar Ligi’nde Rubin Kazan maçına çıkan Balotelli, Mourinho’nun “Tek forvetimsin, sarı kartın var, sakın kart görme” uyarısını dikkate almayarak, 2. yarının hemen başında kırmızı kart gördü.

Brescia'da antrenmana alınmadı

Brescia'da disiplinsiz hareketleri nedeniyle antrenmana alınmadı ve kulüp binasının kapısından geri döndü.

Maça saatler kala kaçamak

Maça saatler kala striptiz kulübünde görüntülendi ve para cezası aldı. Bu kaçamağı nedeniyle sevgilisiyle de arası bozulan Balotelli, olayın ardından attığı ilk golde sevgilisine ithafen 'Seni seviyorum Rafaella' yazılı tişörtünü gösterdi.

Hatalı park cezası

Toplam 10 bin dolardan fazla hatalı park cezası ödeyen Balotelli'nin lüks arabasına 27 kez el kondu.









Yeni hocayı basın toplantısında tebrik etti

Inter, yeni teknik direktörü Andrea Stramaccioni için basın toplantısı düzenlerken birden içeri dalan Mario Balotelli, kendisine özgü bir olaya imza attı ve hocasını tebrik edip çıktı.

Scott Parker'a çok sert faul

Manchester City'de oynarken Tottenham maçında rakibi Scott Parker'a çok sert bir faul yaptı. Maçta bu olay gözden kaçsa da İtalyan oyuncu, 4 maçlık cezadan kurtulamadı.

Havai fişek olayı...

Penceresinden havai fişek atmaya çalışırken banyoyu yaktı. Bu olaydan sonra havai fişek güvenliği kampanyasının reklam yüzü olmayı kabul etti.