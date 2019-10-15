Mariano’ya Fluminense vizesi çıktı!

Eski kulübü Fluminense’nin bir kez daha talip olduğu Mariano’ya, Galatasaray’dan transfer vizesi çıktı.

Brezilya kulübünün devre arasında kadrosuna katmak istediği 33 yaşındaki futbolcunun bonservisine 1 milyon 250 bin Euro önerdiği ileri sürüldü. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve teknik patron Fatih Terim’in gözden çıkardığı deneyimli sağ bekin, bu şartlar altında gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Mariano’nun ülkesine dönmesi halinde, Linnes’in ismi tekrar TFF listesine dahil edilecek. Sezonun ikinci yarısında sağ bek rotasyonu Linnes ve Şener arasında gerçekleşecek.

Mariano geçen sezonun devre arasında da Brezilya kulüpleriyle görüşmüştü.

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