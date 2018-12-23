Brezilyalı futbolcu, hem menajerine hem de Galatasaray yöneticilerine, “Ben ve ailem Türkiye’de mutluyuz. Galatasaray’dan ayrılmak istemiyorum. Gündemimde transfer yok” diyerek kesin tavrını ortaya koydu.

Mariano’nun bu çıkışına rağmen, Ocak ayında iki santrfor transfer etmek isteyen sarı kırmızılı yönetimin, ciddi bir teklif gelmesi durumunda Brezilyalı sağ beki satabileceği belirtildi. Flamengo’nun 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği Mariano, bu sezon 18 maçta forma giydi, 2 asist yaptı.

(Hürriyet)