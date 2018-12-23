Mariano'dan sürpriz karar!

Brezilya’nın Flamengo ve Internacional kulüplerinin talip olduğu Mariano’dan sürpriz bir çıkış geldi.

23 Aralık 2018, Pazar 09:06
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Mariano'dan sürpriz karar!

Brezilyalı futbolcu, hem menajerine hem de Galatasaray yöneticilerine, “Ben ve ailem Türkiye’de mutluyuz. Galatasaray’dan ayrılmak istemiyorum. Gündemimde transfer yok” diyerek kesin tavrını ortaya koydu.

Mariano’nun bu çıkışına rağmen, Ocak ayında iki santrfor transfer etmek isteyen sarı kırmızılı yönetimin, ciddi bir teklif gelmesi durumunda Brezilyalı sağ beki satabileceği belirtildi. Flamengo’nun 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği Mariano, bu sezon 18 maçta forma giydi, 2 asist yaptı.

(Hürriyet)

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