Galatasaray'ın 34 yaşındaki sağ beki Mariano, Sarı Kırmızılılar'ın Süper Lig'de Ankaragücü'ne 1-0 yenildiği mücadeleye yedek başlamıştı. Ülkesi Brezilya'da yayın yapan Rede TV!'ye özel açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, hem bu konu hem de Fatih Terim'in kadro tercihleriyle ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

"Yedek kaldığımda üzülüyorum." diyen yıldız isim, "Çünkü oynamak ve takımıma yardım etmek istiyorum. Sahanın dışında kalmak çok üzücü. Burada üç dört maça ilk 11'de başlayıp sonrasındaki üç dört maçta ise kulübede oturuyorsunuz. Buna alıştım. Elbette üzgünüm ama Fatih Terim'in takım için en iyisini düşündüğüne inanıyor ve kararlarına saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılan Yuto Nagatomo ile girdiği bir iddiaya da değinen Sambacı, "Yuto ile asist yarışına girmiştim. O, hiç asist yapamadı ama iki gol attı. Bana golün iki asist sayılacağını söyledi ve bu nedenle dört puanı vardı. Ama ben beş asist yapıp onu geçtim ve bana suşi ısmarlamak zorunda kaldı." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler