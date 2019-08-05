Mariano'dan Banega açıklaması!
Aslan’ın sağ beki Mariano, “Bir senelik kontratım var. Galatasaray forması altında kontratımı tamamlamak istiyorum. Sonra ne olur, ne biter bilmiyorum. Bu senelik kontratımı tamamlamak istiyorum” derken, Galatasaray’ın transfer gündemindeki Sevilla’dan eski takım arkadaşı Ever Banega hakkında da konuştu.
Mariano, “İnsan olarak da çok sevdiğim biri, çok kaliteli bir oyuncu. Bir gün Galatasaray’a gelir ve birlikte oynarsak çok mutlu olurum. Gelirse bize de çok katkısı olacaktır” diye konuştu.