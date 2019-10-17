Mariano’da işlem tamam

Brezilyalı futbolcu, ülkesindeki birkaç kulüpten gelen teklife olumlu yanıt verdi. Sarı-Kırmızılı yönetim de, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda, kulübe iletilecek resmi teklifleri kabul etme kararı aldı. Sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 1 milyon 250 bin Euro karşılığında satılması bekleniyor. Mariano ile birlikte gönderilmesi planlanan diğer oyunculardan gelecek para da, yapılacak transferlerde kullanılacak. Gözden çıkarılan bir diğer oyuncunun da tecrübeli sol bek Nagatomo olduğu ifade ediliyor.