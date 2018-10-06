Mariano zeminden dert yandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor’a konuk oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile deplasmanda karşılaşan ve iyi oyuna rağmen rakibine 1-0 mağlup olan Galatasaray milli maç arası öncesi Antalyaspor'u Ryan Donk'un 87. dakikada attığı golle 1-0 yenerek moral bulmayı başardı. Terim'in forvetten yoksun olmasına rağmen Maicon ve Donk'u santrafor bölgesinde son 10 dakikada tercih etmesi maça damga vuran an oldu.

Mücadelenin ardından Sinan Gümüş, Ndiaye, Fernando ve Mariano açıklamalarda bulundu.

Sinan Gümüş maçı, "Mutluyuz, Porto dönüşünden üç gün sonra bu kadar iyi mücadele ederek golü attık ve kazandık. Milli takım arasına galibiyetle giriyoruz. Neşeli iki hafta geçireceğiz. Bu galibiyetle liderliğimizi sürdürdük. Takımı tebrik ederim." sözleriyle değerlendirdi.

Ndiaye: Kazandığımız için mutluyuz

Ndiaye de maç sonu şu açıklamalarda bulundu:

"Antalyaspor maçı oldukça zordu. Maç boyunca oyuna hakim olan taraf bizdik, pozisyonlarımız vardı ve galibiyet golünü bulmayı da başardık. Kazandığımız için mutluyuz."

Fernando: Bugün önemli olan 3 puandı

Galatasaray'ın başarılı orta sahası Fernando da şu sözlerle sevincini belirtti:

"Bugün önemli olan 3 puandı. Zor olacağını biliyorduk. Rakibimiz iyi, diğer taraftan zor bir zeminde oynuyorsunuz, diğer taraftan hava sıcak. Hocamızın taktik hamlesiyle kazandık, 2 stoperi forvete gönderdi. Bu değişiklik bize yardım etti. Önemli bir galibiyet."

Mariano: Kuru bir sahada oynadık

Galatasaray'ın sağ beki Mariano, oynanan sahadan dolayı dert yandı.

Brezilyalı, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Kuru bir sahada oynadık, top oynamaya müsaade etmeyen bir saha. Ne olursa olsun amacımız kazanmaktı. Tanrı'ya şükürler olsun ki 3 puan aldık. İki uzun arkadaşımızı hocamız taktik ile ileri gönderdi ve ortalarda bize yardımı oldu." şu sözlerle mücadeleyi yorumladı.