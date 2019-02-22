Mariano: VAR olsaydı bu kararlar olmazdı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray, 2-1'lik mağlubiyetin rövanşında deplasmanda Benfica ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Mücadelenin ardından Sarı Kırmızılı ekibin tecrübeli futbolcusu Mariano önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Brezilyalı bekin maç sonu açıklamaları:

"Çok fazla hakemle ilgili konuşmak istemiyorum çünkü ceza alıyorsunuz. Hakem yorumunu basına ve izleyenlere bırakıyorum. VAR olsaydı, iki maçta da bu kararlar olmazdı."

"İki stoperimizin bize yaptığı katkı tartışılmaz. Bugün gol yemedik ama bugünkü amacımız gol yememekten ziyade gol atmaktı. Ne yazık ki bunu başaramadık."

"Bugün gol yemedik ama amacımız gol atmaktı, bunu başaramadık. Belki de başardık ama hakem bunu engelledi."