Mariano sonrası Şener de yolcu

Bir yandan sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, diğer taraftan transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İç transferde de somut adımlar atmaya başlayan Cim Bom’da, sezon sonunda kontratı bitecek olan Mariano’nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte yedek sağ bek Şener Özbayraklı’yla da yolların ayrılacağı öğrenildi. Bu bölgeye yeni bir transfer yapılması ve Linnes’le birlikte kadroda iki sağ bek bulundurulması planlanıyor.