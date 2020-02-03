Mariano: Lidere adım adım yaklaşıp liderliği almak istiyoruz

Süper Lig’in 20’nci haftasında Galatasaray sahasında Hes Kablo Kayserispor’u 4-1 mağlup etti. Sarı kırmızılara galibiyeti getiren golleri 5’inci dakikada Adem Büyük, 21’inci dakikada Donk ile 63’üncü ve 90+4’üncü dakikada Feghouli kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 68’inci dakikada Mesanovic’ten geldi.

İlk golde Adem Büyük’e asist yapan Mariano, kazanmaya devam edip liderliği almak istediklerini söyledi. Brezilyalı sağ bek, “Her maç bir final bizim için. Lidere adım adım yaklaşıp liderliği almak istiyoruz. Sezon sonuna kadar maç maç ilerleyip her maçı kazanmak ve istediğimize ulaşmak istiyoruz. Sadece kendi performansımdan değil takımın performansından memnunum. Bireysel olarak en iyi oyunumuzu gösterince takımın performansına yansıyor. Çok iyi oynayarak galip geldiğimiz için çok mutluyum” dedi.