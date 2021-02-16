Mariano Türkiye’de oynamış en kaliteli sağ beklerden bir tanesidir. Tam 3 sezon süper ligde oynama şansı bulan Mariano Galatasaray 'a Sevilla'dan gelmiştir. Avrupa’nın büyük kulüplerinde de oynama fırsatı bulan Mariano sağ bek pozisyonunda forma giyen bir futbolcudur. Aktif futbol hayatını ülkesinde geçiren Mariano oldukça teknik ve dripling yeteneği üst düzey bir futbolcudur. Mariano maç esnasında etkili adrese teslim ortaları ile bilinmektedir. Süper ligde sadece 1 takımda forma giymiştir.

Mariano 1.77 boya sahiptir. Sağ bek pozisyonunda forma giyen yetenekli futbolcu Mariano’nun tam adı Mariano Ferreira Filho’dur. Süper ligde toplam 2 golü bulunan Mariano kritik maçlarda ön plana çıkmıştır. Mariano süper ligde oynadığı dönemde de şampiyonluk yaşamıştır. Futbolcunun şuan ki güncel piyasa değeri 1 milyon eurodur. Sağ bek’in yanı sıra orta sağın sağında ve kariyerinde stoper olarak da forma giymiştir. Şuan da oynamış olduğu kulüpte 2022 yılına kadar sözleşmesi devam etmektedir.

Mariano nereli?

Mariano Brezilya’nın Sao Joao şehrinde doğmuş aslen Brezilya asıllıdır.

Mariano kimdir, kaç yaşında?

Mariano 1986 doğumlu olup 35 yaşındadır.

2021’de hangi takımda oynuyor?

2021 yılı itibari ile Atletico Minerio kulübünde forma giymektedir.

Mariano’nun maaşı ne kadar?

Mariano’nun yıllık maaşı bu kulüpte 800 bin eurodur.

Mariano’nun Hayatı

Mariano 1986 yılında Brezilya’da doğdu. Mariano 2002 yılında ilk kez altyapı deneyimine başladı. Guarani kulübü ile altyapı deneyimi yaşayan Mariano tam 2 sene bu kulüpte forma giydi. 2004 yılında ise tekrardan Guarani kulübü ile sözleşme imzaladı. Brezilya takımlarından olan Guarani ile profesyonel hayatına başlayan Mariano bu kulüpte 49 maçta forma giyerek 1 gol atmıştır. Daha sonra bir başka Brezilya takımı olan İpatinga ile 2007 yılında sözleşme imzalamıştır. Bu takımda hiç forma şansı bulamayan Mariano 2007 – 2009 yılları arasında Tombesense kulübü ile profesyonel sözleşmesine kaldığı yerden devam etmiştir. Tombesense futbolcusu iken tam 4 farklı kulübe kiralık olarak gönderilmiştir. 2007 yılında bedelsiz bir şekilde Brezilya ekibi olan Cruzeiro takımı ile anlaşan Mariano 18 maçta forma giyme şansı bulmuştur. 18 maçta hiç gol atamamıştır. 2008 yılında ise eski takımı olan İpatinga’ya tekrardan kiralık olarak gönderilmiştir. Bu takımda da 6 maçta forma giymiştir.

Mariano 2008 yılında bir başka takım olan Atletico Mineiro’da kiralık olarak forma giyerek 17 maçta sahne almıştır. 2009 yılında yine kiralık kariyerine devam eden Mariano Fluminense kulübüne 200 bin Euro kiralama ücreti karşılığında forma giymeye başlamıştır. Mariano bu kulüpte 20 maçta 2 gol atmıştır. 2010 – 2011 yılında ise daha önce kiralık olarak forma giydiği Fluminense kulübü oyuncuyu bonservisi ile birlikte transfer etmiştir. Fluminense de 2010 – 2011 yılları arasında forma şansı bulan Mariano 70 maçta takımının formasını giyerek 4 gol atmıştır.

2012 yılında Fransız kulübü olan Bordeaux kulübü oyuncuyu istemiş ve 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Mariano ilk kez kariyerinde yurt dışı deneyimi yaşamıştır. 2012 – 2015 yılları arasında Fransa macerası başlayan Mariano 120 maçta forma giyerek 2 gol atmıştır. Bordeaux’un vazgeçilmez futbolcularından bir tanesi olmuştur. Mariano 2015 yılında 3.5 milyon Euro bonservis bedeli değeri ile Sevilla’ya transfer olmuştur. Sevilla’da 53 la liga maçına çıkan Mariano burada da istikrarlı bir grafik çizmiştir. Mariano son olarak Galatasaray’a 2017 yılında transfer olmuştur. Galatasaray bu transfer için Sevilla kulübüne 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir. Seviilla’da oynamış olduğu sezonda 2015 – 2016’da Uefa Avrupa kupası zaferi yaşamıştır.

2017 yılında Galatasaray forması giymeye başlayan Mariano Galatasaray ile Avrupa kupalarında da forma şansı bulmuştur. Galatasaray ile 84 maça çıkan Mariano 2 gol atmıştır. Galatasaray’da oynadığı süre zarfı boyunca süper lig, Türkiye kupası ve Türkiye süper kupasını da kazanmıştır. 2020 yılında Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mariano Atletico Mineiro ekibine bedelsiz olarak transfer olmuştur. Kariyerine hala bu takımda sürdürmektedir.

Mariano’nun Milli Takım Kariyeri

Mariano kariyeri boyunca Brezilya milli takımında hiç forma şansı bulamamıştır.