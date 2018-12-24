Mariano gitti gidiyor

Tecrübeli sağ bekin satışında Sarı-Kırmızılılar’ın yaklaşık 4.5 milyon Euro’luk bir gelir elde etmesi bekleniyor. Sevilla’dan 4 milyon 750 bin Euro’ya alınan Mariano, geçen sezonki şampiyonlukta ciddi pay sahibi olmasına rağmen bu sezon pek çok maçta formasını Linnes’e kaptırdı.

Maicon Roque görüşme odasına

Mariano’nun yanı sıra Maicon da Ocak ayında Galatasaray’la bağlarını kopartabilir. Ailevi sıkıntılar yaşayan ve eşi Brezilya’ya dönen tecrübeli stoper, Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılmak istiyor. Yönetim, Brezilyalı stoperin menaceriyle ile hafta içinde görüşme gerçekleştirecek. Cim Bom, 8 milyon Euro’ya transfer ettiği başarılı stopere 5 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeyi düşünüyor.