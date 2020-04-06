Mariano gidiyor mu? Son dakika Galatasaray transfer haberi

Brezilya’da yayın yapan Radio Itatiaia’nın haberine göre Galatasaray ile Mariano’nun yollarının ayrılacağı ifade edildi.

Sağ bek arayışında bulunan Atletico Mineiro Teknik Direktörü Jorge Sampaoli’nin, Sevilla’da birlikte çalıştığı Mariano’yu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Mariano 2018’de yaptığı bir röportajda eski hocasını övmüş, “Sampaoli harika bir hoca olduğu için kariyerimde çok iyi bir deneyim yaşadım. Futbolcularına çok saygı duyuyor, herkesi dinlemeye ve konuşmaya çalışan bir adam” demişti.



