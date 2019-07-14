Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Fernando'nun 4,5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer olmasını İspanyol basınına yorumladı. Sarı Kırmızılılar'a gelmeden evvel iki yıl boyunca Endülüs ekibinde top koşturan 33 yaşındaki savunmacı, Estadio Deportivo gazetesine verdiği röportajda şunları kaydetti:

"Sevilla'dan ayrılmayı ben de istemiyorum. Ancak bir yıllık kontratım kalmıştı ve sözleşme yenileme teklifi almamıştım. O sıralarda Galatasaray bana çok iyi bir teklifte bulundu ve ben de bu meydan okumayı kabul ettim. Sevilla taraftarının bana gösterdiği sevgiyi hissediyor ve arkadaşım Fernando'nun oraya gitmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Şu anda Sevilla'yı takip etmem için bir nedenim daha var. Umuyorum ki Fernando yeni takımında da kupalar kazanmayı sürdürecektir.

Fernando, harika bir oyuncu ve Sevilla için de çok iyi bir transfer. Takıma hem saha içi hem de saha dışında katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bana Sevilla'dan teklif aldığını söylediğinde sessiz kalamadım. Ona şehrin ve kulübün güzelliğini anlattım ve teklifi kabul etmesi gerektiğini söyledim. La Liga, Türkiye liginden çok daha yoğun ve takımların teknik kapasitesi daha yüksek. Ama Fernando, bunun için hazırlıklı olduğundan kesinlikle başarılı olacaktır.

Her şeyden önce tecrübeli bir futbolcudan söz ediyoruz. Sevilla'ya gelene kadar çok büyük kulüplerde oynadı. Bu nedenle herhangi bir zorluk yaşayacağını sanmıyorum. Öte yandan Sevilla'nın onun stiline yatkın bir oyunu var. Onun seviyesindeki bir oyuncu için 32 de çok iyi bir yaş. Takım değiştirmek her zaman zordur. Hele ki üç kupa kazandığınız Galatasaray'dan ayrılıyorsanız... Zaten kulüp de kendisini bu yüzden göndermek istemiyordu. Türkiye'de insanlar futbola büyük bir tutkuyla bağlı. Böyle bir ortamdan gelen Fernando, Sanchez-Pizjuan'da oynamaktan büyük keyif alacaktır."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler